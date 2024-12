Convite à Imprensa

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre convida os veículos de comunicação para acompanharem a Sessão Extraordinária, que será realizada, excepcionalmente, por videoconferência devido às obras de reforma no Plenário.

Na pauta, serão apreciados os processos de prestação de contas do Poder Executivo Estadual referentes aos exercícios financeiros de 2017 e 2019.

Data: 19 de dezembro de 2024

Horário: 10h