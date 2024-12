PMRB – Desde o início da gestão Tião Bocalom sua determinação foi de que o pagamento dos servidores públicos da Prefeitura de Rio Branco acontecesse até o dia 25 de cada mês, o que cumprido rigorosamente, ocorrendo, inclusive, antes dessa data.

Nesta sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, encerrando o ano e o mandato, a Prefeitura de Rio Branco está pagando o salário do mês de dezembro, o 13º salário e as verbas rescisórias dos servidores, comprovando o cuidado e o compromisso da gestão para com o funcionalismo público.

