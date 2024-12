Cesário Braga, MDA(Min Des Agrário e Agric Familiar)

— Neste Natal, unimos forças pelo espírito de solidariedade! Juntos, os servidores do Acre, do MDA, IBAMA, PRF, DNIT e MPF adotamos as cartinhas das crianças da Escola Zaqueu Machado, na zona rural de Rio Branco, por meio da campanha Papai Noel dos Correios.

