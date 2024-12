oetadoacre defende que o Governo seja + Lula e – Fernando Guedes Haddad.

Os ricos/mercado já se garantiram…

E só um Estado social e desenvolvimentista (com investimentos em saúde, tecnologia, ciência, educação pública, obras de interesse do país em todas as federações) garante a vida digna de milhões e milhões…

Presidente Lula fala à nação…

Assista.

Pronunciamento: Feliz Natal e um 2025 cheio de prosperidade https://t.co/8auQWlrZO4 — Lula (@LulaOficial) December 23, 2024