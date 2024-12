PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), realizou na manhã desta sexta-feira (20), um mutirão de limpeza na Cidade do Povo, regional do Segundo Distrito da capital.

A ação contou com 10 equipes totalizando 300 homens e ainda 50 máquinas entre pás carregadeiras e caçambas.

Os moradores do bairro agradeceram a ação da prefeitura, como relata a comerciante Rosineide de Souza. (…)