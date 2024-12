O governador do Pará, Helder Barbalho, inicia pela terceira vez o mandato na presidência do Consórcio da Amazônia Legal, enquanto… (uma passadinha no Google…)

Mas tá sempre presente no palco internacional, com o presidente Lula. 💭💭💭💭

Como não se encantar?

Quem se importa com o desmatamento, a poluição e as condições desumanas de trabalho quando o discurso ecológico parece eficaz?

(…)

(oea, agenda ecológica)