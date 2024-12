EBC – Lançado no início de 2024, o programa federal Pé-de-Meia fechou o ano com mais de 3,9 milhões de estudantes beneficiados. O programa oferece incentivo financeiro e educacional para estudantes do ensino médio de escolas públicas que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Ao todo, o estudante pode receber, em todo o ensino médio, um total de R$ 9,2 mil.

UF Estudantes beneficiados AC 26.054 AL 96.768 AM 133.751 AP 24.061 BA 410.639 CE 285.502 DF 41.745 ES 59.109 GO 108.572 MA 229.248 MG 351.666 MS 44.589 MT 65.382 PA 277.082 PB 111.295 PE 257.290 PI 106.105 PR 135.905 RJ 273.878 RN 88.186 RO 34.580 RR 14.698 RS 118.034 SC 59.784 SE 62.371 SP 538.604 TO 43.651

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), dada a escala do incentivo e o público beneficiado, o Pé-de-Meia é atualmente a maior política de combate à desigualdade social do país, depois do Bolsa Família. O programa conta com investimento anual de R$ 12,5 bilhões.

Em números absolutos, o estado de São Paulo concentra a maior quantidade de beneficiados, 538.604, seguido pela Bahia, com 410.639 e Minas Gerais, com 351.666.

O programa foi lançado como incentivo para que os estudantes concluam o ensino médio. O Censo Escolar de 2023 mostrou que a etapa concentra a maior taxa de repetência, 3,9%, de toda a educação básica, que vai da educação infantil ao ensino médio. A etapa também tem a maior evasão, 5,9% dos estudantes deixam os estudos.