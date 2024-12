Nada de acumular… o prêmio da Mega da Virada vai sair de qualquer jeito…

Seis números, R$ 600 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 18h de amanhã, 31, e o sorteio será às 20h do mesmo dia…

Clique… Loterias online Caixa

(…)

(oea)