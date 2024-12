Num marco histórico para a cultura brasileira…(oea)

Lei Rouanet: inscrições de projetos batem recorde em 2024

Aumento no número de propostas enviadas reflete um engajamento crescente da sociedade com as artes e a cultura.

Por Folhapress – Em 2024, o Brasil alcançou um marco histórico no que diz respeito ao financiamento cultural, com a Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, atingindo o recorde de 19.129 projetos inscritos. Este número representa um crescimento significativo de 40,2% em comparação ao ano anterior, que já havia registrado uma cifra notável de 13.635 propostas.

A Lei Rouanet, sancionada em 1991, foi criada para facilitar a captação de recursos por artistas e produtores culturais através de patrocínios provenientes de empresas e indivíduos dispostos a apoiar iniciativas culturais. Como parte desse incentivo, os patrocinadores podem deduzir total ou parcialmente os valores investidos na cultura do seu imposto de renda, um mecanismo conhecido como renúncia fiscal. Essa estratégia permite que recursos que seriam destinados ao governo sejam realocados para promover a atividade cultural no país.

O aumento no número de propostas enviadas reflete um engajamento crescente da sociedade com as artes e a cultura, demonstrando um cenário positivo para o setor após anos desafiadores.

Recentemente, a atriz Saphira também celebrou essa efervescência cultural ao receber convidados para a apresentação da peça “Os 7 Gatinhos“, escrita por Nelson Rodrigues. O evento ocorreu na quarta-feira (25) no Teatro Oficina, em São Paulo, marcando o retorno da companhia teatral à tradição de realizar um espetáculo na noite de Natal. Entre os presentes estavam a diretora Cibele Forjaz, a atriz Cafira Zoé e o músico José Miguel Wisnik, além do maquiador Kael Studart e do cantor Celso.

Esse evento não apenas enriquece o calendário cultural paulista, mas também evidencia a importância do apoio à arte e ao entretenimento no contexto brasileiro atual.