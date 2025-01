Mega da Virada 2024, concurso 2.810.

R$ 635.486.165,38 dividido entre oito apostas, e cada uma R$ 79.435.770,67.

As seis dezenas sorteadas foram: 01, 17, 19, 29, 50, 57.

As apostas premiadas vieram de diversas partes do Brasil, com destaques para Brasília (DF) e Curitiba (PR), que tiveram duas apostas ganhadoras cada…

Confira os locais das apostas premiadas:

Brasília (DF): 2 apostas

2 apostas Nova Lima (MG): 1 aposta

1 aposta Curitiba (PR): 2 apostas

2 apostas Pinhais (PR): 1 aposta

1 aposta Osasco (SP): 1 aposta

1 aposta Tupã (SP): 1 aposta

(oea)