Quando pensamos na virada do ano, logo imaginamos os fogos de artifício brilhando no céu na noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Mas, você sabia que nem todos os países comemoram o Ano Novo nessa data? Em vários lugares do mundo, as pessoas celebram o início de um novo ano em dias diferentes, de acordo com suas culturas e calendários especiais.

O ano novo lunar: uma festividade na Ásia

Em vários países asiáticos, como China, Coreia do Sul e Vietnã, o Ano Novo é celebrado segundo o calendário lunar, conforme documentado em fontes como o “Lunar New Year Cultural Practices” e estudos sobre festividades asiáticas. Essa data varia anualmente, mas costuma cair entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. A tradição inclui danças do dragão, jantares familiares e a distribuição de envelopes vermelhos com dinheiro como símbolo de boa sorte.

Rosh Hashaná: o ano novo judaico

Para a tradição judaica, o Ano Novo, chamado de Rosh Hashaná, ocorre em setembro ou outubro, conforme o calendário hebraico. As celebrações são marcadas por reflexão, orações e alimentos simbólicos, como maçãs mergulhadas em mel, que representam votos de um ano doce.

Diwali: a celebração do ano novo hindu

Em algumas regiões da Índia, o Ano Novo é celebrado durante o festival de Diwali, que acontece em outubro ou novembro. A festividade é marcada por iluminação de lamparinas, decorações coloridas e orar por prosperidade e felicidade.

Hijri: o ano novo islâmico

No calendário islâmico, o Ano Novo é comemorado no primeiro dia de Muharram, o primeiro mês do ano. Segundo a tradição, essa data marca um momento de reflexão espiritual e início de um novo ciclo, conforme descrito em fontes como o “Islamic Calendar Handbook” e outros estudos acadêmicos sobre o Islã. Como o calendário islâmico é lunar, a data é cerca de 10 a 12 dias mais curta que o ano solar, variando anualmente.

Songkran: o ano novo tailandês

Na Tailândia, o Songkran marca a virada do ano entre os dias 13 e 15 de abril. Este evento, detalhado em fontes como o estudo “Songkran Traditions and Cultural Significance”, é conhecido pelo famoso festival da água e representa um momento de renovação e alegria com celebrações comunitárias e reuniões familiares. Conhecido pelo famoso festival da água, essa é uma época de celebrações alegres, limpeza simbólica e reuniões familiares.

O calendário etíope

Na Etópia, o Ano Novo, chamado de Enkutatash, ocorre no dia 11 ou 12 de setembro. Segundo o estudo “Ethiopian Calendar and Cultural Celebrations”, essa data representa um momento de renovação e é celebrada com música, dança e encontros comunitários. Baseado em um calendário próprio, a data é celebrada com música, dança e encontros comunitários.

Um mundo, vários anos novos

Essas datas diferentes nos mostram como o mundo é cheio de culturas especiais. Cada lugar tem suas próprias tradições para celebrar o fim de um ano e o começo de outro, e essas tradições ajudam a ligar o passado com o futuro.

(oea)