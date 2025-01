As exportações do Acre cresceram em 2024, com as exportações de carne bovina e carne suína alcançando o total de US$ 33.847.440, o que representa 47,37% do total exportado no ano…

Além das carnes, outros produtos como soja, castanha e madeira completam a lista…

(…)

Veja…

Produto Valor Soja U$ 21.805.016 Carne bovina U$ 18.261.249 Carne suína U$ 15.586.191 Castanha U$ 9.688. 297 Madeira U$ 6.110.453

(oea)