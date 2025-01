O governo Lula encerra sua primeira metade com importantes vitórias para o sindicalismo brasileiro, incluindo a valorização do salário mínimo e a redução do desemprego para 6,4%. O Brasil voltou a respirar democracia, com espaços de participação social reabertos e crescimento econômico acima de 3%.

Apesar disso, os desafios persistem: juros altos, cortes sociais e resistência de uma elite financeira comprometem avanços estruturais.

