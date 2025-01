Numa pausa na estrada, penso um pouco sobre a criação da Secretaria dos Povos Indígenas em Sena Madureira.

Estou de férias, mas quem me acompanha sabe que férias para mim são sempre “meia-boca”…

São mais de 22 horas de viagem e paramos para jantar, mas não poderia deixar de falar sobre um tema muito importante que acontecerá em Sena Madureira: a criação da Secretaria dos Povos Indígenas.

Já comentei sobre isso no grupo de zap do Sorriso, em Sena Madureira, e faço questão de destacar que essa foi uma medida política altamente correta do novo prefeito da cidade, Gerlen Diniz…

Gande avanço.

No decorrer dessa viagem, vou analisar melhor esse fato e, ao fim da primeira parte, escrever sobre as implicações dessa secretaria e sugerir algumas ideias para a prefeitura de Sena Madureira…

Amanhã deve sair um texto de onde eu estiver, num lugar do Brasil.

E, claro, uma boa noite para todos em Sena Madureira…

Sigo de Busão pelo Brasil profundo.

J R Braña B.