O prefeito de Rio Branco – em exercício, Alysson Bestene estará, nesta sexta-feira (10), às 11h, na Acisa, participando do anúncio dos vencedores do Concurso de Ornamentação do Natal de 2024. Uma parceria Prefeitura de Rio Branco e Acisa.

Data: 10/01 (Sexta-feira)

Horário: 11h

Local: Acisa – Avenida Ceará