O Ministério do Turismo, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e a Polícia Federal divulgaram números que destacam o crescimento do turismo internacional no Acre. Em 2024, o estado recebeu 19,8 mil turistas estrangeiros, um aumento de 15,4% em comparação com 2023. Somente em dezembro, 1.714 visitantes de outros países desembarcaram no estado.

Em tempo: Venha conhecer… O Acre é uma opção imperdível.

(…)

(oea)