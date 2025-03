Da EDP(empresa portuguesa que atua no Brasil no ramo de energia)

(…)O Lote 1, localizado no Acre e arrematado pela EDP no Leilão 01/2021, foi energizado em agosto de 2024, com 27 meses de antecipação em relação ao prazo regulatório e proporciona uma RAP de R$ 49 milhões. O empreendimento é composto pela subestação Tucumã – onde ocorreu o evento de inauguração, com capacidade instalada de 300 MVA e um transformador reserva de 150 MVA; pela linha de transmissão de 230 kV Abunã-Rio Branco C3, com 298 quilômetros de extensão, ligando o Acre a Rondônia, passando pelos municípios de Acrelândia, Extrema e Vista Alegre do Abunã; e pela ampliação da linha de transmissão de 230 kV Abunã-Rio Branco C2, com 30 quilômetros de extensão, ligando a subestação Tucumã às subestações Rio Branco e Abunã por meio das novas linhas Tucumã-Rio Branco e Tucumã-Abunã.

Em tempo: RAP(receita anual permitida)

(…)

Grifo meu:

1 – A empresa EDP diz que concluiu, antes do prazo previsto, um projeto que melhora o fornecimento de energia no Acre.

2 – Informa também que a nova subestação Tucumã (onde foi realizada a inauguração na sexta, 14, sem a presença de GladsonC), pode distribuir mais eletricidade e conta com um transformador reserva.

3 – Informa que a Nova linha de transmissão Abunã-Rio Branco C3, conecta o Acre a Rondônia por quase 300 km.

4 – Ressalta ainda que a Expansão da linha Abunã-Rio Branco C2, garante mais segurança no abastecimento de energia para Rio Branco.

5 – E, claro, nada disso é em vão ou gratuito: receita anual de R$ 49 milhões(ou R$ 4 milhões ao mês)…Para os cofres da empresa portuguesa.



J R Braña B.