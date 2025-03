PMRB – (…)O prefeito agradeceu a compreensão dos moradores e pediu mais um pouco de paciência, explicando que, como toda a tubulação e as caixas d’água estavam vazias, o restabelecimento do fornecimento tem sido mais lento, especialmente nos bairros mais altos da capital.

Ainda nesta segunda-feira, a Prefeitura iniciou a instalação de uma nova bomba, que deve entrar em operação até o final da noite. Com isso, o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) espera alcançar a produção de 1.500 litros de água por segundo, o suficiente para restabelecer 100% do abastecimento na cidade.

Bocalom também anunciou que, a partir de abril, seis novas bombas e uma nova tubulação serão instaladas para solucionar definitivamente o problema. Segundo ele, há mais de 20 anos não eram realizados investimentos significativos no sistema de abastecimento de Rio Branco.

O prefeito destacou ainda que as antigas balsas utilizadas para captar água eram pequenas e já haviam tombado duas vezes antes do incidente que causou a crise atual. Com a chegada de novas balsas maiores, motores modernos e uma tubulação nova para a Estação de Tratamento de Água (ETA) 2, além de melhorias na ETA 1, a expectativa é de que o problema seja resolvido ainda este ano, garantindo mais segurança no fornecimento de água para a população.

— Para outubro, acredito que a gente vai ter as duas estações de tratamento, todas elas novas, com equipamento novo, bomba nova, balsa nova, para que a gente não tenha mais o problema que tivemos este ano. Espero em Deus que tudo dê certo e que a população possa se beneficiar disso. Nós estaremos sempre correndo atrás do melhor, buscando fazer o melhor.