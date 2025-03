Velha justificativa de que a dívida pública exige juros altos não se sustenta diante dos fatos.

A taxa Selic elevada é uma escolha política…

Nessa terça-feira (18), nove centrais sindicais irão às ruas, em frente ao Banco Central, para exigir mudanças. O protesto é no mesmo dia da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que definirá os rumos da Selic.

Os números não mentem…

Enquanto o Brasil sofre com juros estratosféricos, países com dívidas proporcionalmente maiores operam com taxas bem menores.

O acocho monetário tem consequências diretas – menos investimentos, menos empregos, menos crescimento. Mais do que uma decisão econômica, trata-se de um modelo que concentra renda no setor financeiro, penalizando a população.

(…)

oea com Centrais Sindicais