Demorou, mas o MP entrou no assunto do salário dezembro dos servidores da prefeitura de Sena que não foi pago no tempo que deveria e exige a Lei..

A antiga gestão informa(consta do despacho do promotor) que deixou recursos necessários (R$ 565 mil) para o pagamento do mês supracitado….

Leia abaixo em pdf o que diz o promotor no despacho número: 0164/2025/PJCv/SENA, que determina que a prefeitura informe em cinco dias se o pagamento de Dezembro foi pago ou não.

Em caso negativo (que é o caso, pois os servidores não receberam), que a PMSM explique os motivos.

E se é verdade que a gestão de Mazinho deixou em caixa (R$ 565 mil) para honrar o salário do último mês do ano de 2024.

(…)

Leia aqui a íntegra do despacho do MP de Sena.

Grifo Meu: que o prefeito Gehlen resolva logo isso porque os servidores que estão no prejuízo não têm nada a ver com a briga política da gestão atual e a passada.



J R Braña B.

