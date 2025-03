O time do Florentino foi o grande campeão do Torneio Início no masculino, enquanto o 7 Irmãs levou o título no feminino.

Cada equipe vencedora recebeu R$ 1.500 em premiação.

O campeonato Esporte na Comunidade, realizado pelo vereador Menandro – o mais votado da história de Sena Madureira – promete ainda mais emoção.

O campeão geral levará R$ 10 mil de premiação.

(colaboração membro do hub oestadoacre Sena)

