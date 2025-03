Ifac -Já estão abertas as inscrições para o programa Partiu IF, destinado a estudantes do 9º ano de escolas públicas que tenham interesse em se preparar para ingressar no ensino médio dos Institutos Federais. Para isso, o Partiu IF tem como foco ofertar aulas de recomposição de aprendizagens nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza.

Acesse o edital nº 044/2025/FAEPI e saiba mais informações

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 21 de março. Ao todo, estão sendo ofertadas 240 vagas. Os estudantes participantes do programa vão receber auxílio de R$ 200 mensais, durante oito meses, para auxiliar no transporte e alimentação. Os valores serão pagos apenas para os alunos e alunas que obtiverem frequência mensal mínima de 75% nas atividades do Partiu IF .

Os estudantes interessados devem se inscrever, presencialmente, nos endereços abaixo:

– Cruzeiro do Sul: Escola João Kubitschek (Avenida 25 de Agosto, n. 1712, bairro Eletroacre, Cruzeiro do Sul) – inscrições presenciais das 14h às 17h;

– Rio Branco: Escola Lindaura Martins Leitão (Rua Lourenço Lopes, n. 676, bairro Jardim Eldorado, Rio Branco) – inscrições presenciais das 08h às 11h e das 14h às 17h;

– Rio Branco: Ifac/Campus Transacreana (Rodovia AC-90 – Transacreana, Km 20, Rio Branco) – inscrições das 08h30 às 11h e das 13h30 às 15h;

– Sena Madureira: Ifac/Campus Sena Madureira (Rua Francisca Sousa da Silva, n. 318, bairro Getúlio Nunes Sampaio, Sena Madureira) – inscrições presenciais das 08h às 12h e das 13h às 17h;

– Tarauacá: Ifac/Campus Tarauacá (BR 364, Km 3501, Tarauacá/) – inscrições presenciais das 08h às 11h e 13h às 17h;

– Xapuri: Ifac/Campus Xapuri (Rua Coronel Brandão, n. 1622, bairro Centro, Xapuri) – inscrições presenciais das 08h às11h e das 14h às 17h;

Conforme edital, além de ser estudante do 9º ano, os candidatos devem ter até 15 anos e se enquadrar em um dos grupos prioritários previstos no edital: ser oriundo de escola pública, ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo, ser autodeclarado preto, pardo, indígena ou quilombola, ou pessoa com deficiência.

Para inscrição, todos os candidatos deverão entregar cópia do RG ou Certidão de Nascimento, CPF, comprovante de residência atualizado, Histórico Escolar parcial emitido pela escola em que está matriculado e cursando o 9º ano, contendo a trajetória escolar desde o 1º ano do ensino fundamental, como também preencher o formulário de inscrição.

Candidatos que concorrerem às vagas para pessoas pretas e pardas deverão ainda apresentar autodeclaração de cor/raça conforme anexo II do edital. Já os concorrentes indígenas deverão apresentar autodeclaração étnica indígena (anexo III do edital) e declaração de pertencimento étnico devidamente assinado (anexo IV do edital).

Os candidatos às vagas quilombolas deverão entregar declaração de pertencimento étnico quilombola devidamente assinado, seguindo o anexo V do edital. E aqueles inscritos para as vagas de pessoas com deficiência deverão apresentar laudo médico emitido por profissionais de saúde especializados. No caso de candidatos autistas, o laudo apresentado poderá ter data superior a 12 meses, juntamente com a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).

Para os concorrentes às vagas destinadas para pessoas com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo, deverão ainda apresentar Questionário Socioeconómico (disponível no anexo VI do edital) e documentos comprobatórios do núcleo familiar e de renda dos membros maiores de idade, conforme exigido em edital.

As aulas do Partiu IF serão realizadas nos períodos matutino nos campi Transacreana e Tarauacá, e no período vespertino nos campi Sena Madureira, Xapuri e nas Escolas Estaduais Lindaura Martins Leitão e João Kubitscheck.

Todas as etapas da seletiva para o programa Partiu IF serão divulgadas na aba do edital nº 044/2025/FAEPI, disponível no site https://faepi.org/editais2025/.