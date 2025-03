O sistema de saúde do Acre receberá um reforço financeiro importante para a modernização de duas unidades hospitalares. O senador Sérgio Petecão (PSD) assegurou, nesta terça-feira (18), junto ao Ministério da Saúde, o pagamento de R$ 1,8 milhão destinado à reforma e à ampliação do Hospital Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro, e do Hospital da Criança, em Rio Branco.

Os recursos foram originalmente viabilizados em 2019 pelos então deputados major Rocha e Raimundo Angelim, mas só agora destravados graças à intervenção de Petecão. O senador patrocinou as emendas junto ao governo federal, garantindo que os valores fossem liberados e aplicados nas unidades de Saúde.

“Esses recursos, de 2019, conseguidos graças aos então deputados major Rocha e Raimundo Angelim, estavam aguardando pelo apadrinhamento de um parlamentar junto ao governo federal para que pudessem ser liberados”, explicou o senador.

Petecão esclareceu que no Hospital Manoel Marinho Monte será investido R$ 1 milhão na reforma da cobertura e do forro, além de melhorias nas instalações elétricas. As intervenções visam proporcionar mais segurança e conforto a pacientes e a profissionais da Saúde.

Já no Hospital da Criança, unidade de referência para os 22 municípios do estado, R$ 800 mil serão utilizados na ampliação da lavanderia, do almoxarifado e no abrigo de resíduos. Com isso, a estrutura do hospital será modernizada para atender melhor à crescente demanda de pacientes.

Petecão ressaltou a importância desses investimentos para a qualidade do atendimento à população.

“É um orgulho poder contribuir para a melhoria da saúde em nosso estado. Investir na Saúde é investir no bem-estar de nossa gente. Essas reformas vão proporcionar um ambiente mais seguro e adequado aos pacientes e profissionais de Saúde”, destacou.

Atuação decisiva

A liberação de recursos por meio do chamado “apadrinhamento de emendas” é uma prática comum no Congresso Nacional. Parlamentares utilizam, muitas vezes, sua influência para destravar repasses federais que beneficiam estados e municípios. No caso de Plácido de Castro e Rio Branco, a articulação de Petecão foi fundamental para garantir que os valores destinados fossem, de fato, aplicados na melhoria dos serviços de Saúde.