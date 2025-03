Dep Edvaldo

— Ao deixar de comprar polpas de frutas da agricultura familiar, o Governo, por meio de suas secretarias, principalmente a de Educação, enfraquece a economia rural acreana e causa prejuízos aos trabalhadores. Ora, é preciso motivar os nossos produtores, ao invés de colocar barreiras. É perfeitamente possível a compra dos produtos para a merenda escolar. Isso gera empregos no campo e na cidade. Neste sentido, defendo um diálogo amplo e célere entre as secretarias envolvidas, com mediação da Assembleia. Juntos, vamos encontrar uma solução.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edvaldo Magalhães (@edvaldomagalhaes.ac)