Prefeitura de Sena Madureira Recebe Vice-Governadora Mailza Assis e Fortalece Parceria em Ações Sociais para a População

Sena Madureira recebeu, nesta segunda-feira, 17, a vice-governadora Mailza Assis para a realização do programa “Juntos pelo Acre”, uma iniciativa voltada ao atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social. Estiveram presentes no evento o deputado federal José Adriano, os deputados estaduais Tanízio Sá e Gene Diniz, além de vereadores do município. A ação foi realizada em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Sena Madureira.

(…)

Grifo meu: foi uma visita política apenas, embora a política seja algo concreto também…o próprio título da prefeitura é vago. ‘Parceria em ações sociais’…quais? Releases oficiais devem trazer informações concretas, não suposições, não subjetividades…Devem ter fotos com as coisas concretas levadas pelo governante…Programa ‘juntos pelo Acre’….O que é esse programa.???Tudo vago…Pessoal, release é informação concreta.! Especulação, firulas, a imprensa faz todo dia e hora.

J R Braña B.