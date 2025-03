O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, nesta quarta-feira (19) elevar a taxa básica de juros da economia de 13,25% para 14,25%. A decisão foi unânime.

(…)

Grifo meu: o blablablá do BC Independente(dos interesses da maioria do povo) é mesmo de sempre…vaí aí as primeiras linhas:

— O ambiente externo permanece desafiador em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente pela incerteza acerca de sua política comercial e de seus efeitos.

Grifo meu 2: eles nem mudam o texto…só atualizam a data.

Grifo meu 3: não tem o menor cabimento aumentar em 1% a Selic…Esse é o verdadeiro Bolsa Família do 1% dos brasileiros ricos às custas do suor da maioria.

Grifo meu 4: quem tem coragem de mexer nesse Bolsa Família dos ricos?



J R Braña B.