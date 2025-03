Aleac – O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, visitou nesta quinta-feira (20) abrigo montado em Cruzeiro do Sul para acolher vítimas das enchentes do Rio Juruá. O parlamentar esteve acompanhado do prefeito em exercício de Cruzeiro do Sul, o presidente da Câmara Municipal, vereador Elter Nóbrega, e uma equipe da prefeitura.

Cruzeiro do Sul conta com 14 famílias indíngenas alojadas em abrigo montado na Escola Cívico-Militar Madre Adelgundes Becker. Ao todo, mais de 50 pessoas estão abrigadas no local recebendo suporte da prefeitura.

De acordo com Gonzaga, a visita serviu para acompanhar de perto as condições que estão sendo oferecidas pela prefeitura às famílias desabrigadas e para levar apoio do Legislativo aos acreanos afetados pelas enchentes.

“A Aleac está presente em todos os momentos do ano na vida dos acreanos e agora não seria diferente. Viemos acompanhar de perto a situação dessas famílias indígenas que foram alojadas em abrigo da prefeitura após terem suas moradias inundadas. Aproveitamos para levar apoio do Legislativo e reafirmar o comprimisso dos deputados com o bem estar da população”, disse o parlamentar.

O prefeito em exercício, Elter Nóbrega, destacou o apoio do deputado Gonzaga e da Aleac neste momento de dificuldade enfrentado por ribeirinhos do Juruá.

“Quero agradecer ao deputado Gonzaga pelo apoio do Legislativo nesse momento de sofrimento que essas famílias estão enfrentando. Visitamos o abrigo para saber as condições das famílias alojadas. O que queremos é dar conforto a essas pessoas desabrigadas”, disse o vereador.