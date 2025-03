Aconteceu na terça-feira, 18

Da prefeitura de Sena- no seu site oficial

Na manhã de terça-feira (18), o município de Sena Madureira recebeu a continuidade do Programa Aprimora Gestão, uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), voltada para o fortalecimento da administração pública municipal. O encontro foi realizado no auditório do Instituto Federal do Acre (IFAC) – Campus Sena Madureira.