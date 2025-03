O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou, nesta quinta-feira (20), que o governo federal reconheceu a situação de emergência em oito municípios do Acre devido a enchentes. A medida foi oficializada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) após articulação do parlamentar.

Petecão agradeceu a rapidez da decisão e ressaltou a importância do reconhecimento para garantir assistência imediata às comunidades atingidas.

— O reconhecimento da emergência é essencial para que possamos levar auxílio imediato às famílias desabrigadas e mitigar os danos provocados por essa calamidade -afirmou.

Os municípios afetados, que tiveram seus pedidos de reconhecimento aprovados, são: Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Rodrigues Alves e Santa Rosa do Purus. Segundo o ministério, as portarias oficiais serão publicadas nos próximos dias.

Além da medida emergencial, o senador destacou a necessidade de agilidade das prefeituras na solicitação de recursos federais para assistência humanitária.

— Até o momento, somente Mâncio Lima e Rio Branco apresentaram pedidos de recursos. O reconhecimento da emergência não impede que os municípios já comecem a solicitar apoio do governo. É fundamental que as prefeituras acelerem essas ações para ajudar as famílias afetadas – alertou Petecão.

Informou que na próxima semana se reunirá com o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, para tratar da liberação dos auxílios e buscar alternativas para minimizar os impactos das enchentes no estado.