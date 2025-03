Roger Matos dos Santos, de 18 anos, continua desaparecido no Rio Acre, em Rio Branco, desde o último sábado (15).

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) mantém as buscas, mas enfrenta desafios devido ao nível elevado do rio, que supera a cota de transbordamento.

Equipes especializadas seguem mobilizadas na operação.

(…)

oea com Agana