Depois de um dia de notícias não muito agradáveis….

Um momento de relax…

Titãs, mas quem canta Pra Dizer Adeus, é Paulo Miklos…

E ninguém canta esta música melhor que ele…

Parece que foi feita pra ele cantar…

Versos fundamentais:

//Você apareceu do nada

//Você nunca me viu sozinho

//E você nunca me ouviu chorar

Linda demais…

J R Braña B.