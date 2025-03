GdA – O governador do Acre, Gladson Camelí, esteve na tarde desta quinta-feira, 20, no Parque Industrial de Rio Branco, onde visitou empreendimentos locais e reafirmou o compromisso do Estado com o fortalecimento da indústria. Acompanhado da presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Patrícia Dossa, e do vice-presidente Marcelo Moura, Camelí destacou a importância do setor para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos.

Atualmente, o Parque Industrial tem capacidade para atender 52 indústrias. A gestão do espaço é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

Grifo meu: indústria gera inteligência, que gera riqueza e desenvolvimento…mais que serviço, agro e outros setores, que geram pouca inteligência… Indústria é inteligência no mundo todo.



J R Braña B.