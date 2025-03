A Universidade Federal do Acre (Ufac) terá um reforço de quase R$ 69 milhões no orçamento de 2025, confirmado no relatório da Lei Orçamentária Anual (LOA). O senador Sérgio Petecão (PSD), relator setorial da Educação, assegurou R$ 46 milhões desse montante, enquanto R$ 23 milhões vieram de emendas da bancada acreana.

— Esse investimento fortalece a educação no Acre. Lutamos por mais recursos porque sabemos da importância da Ufac na formação dos jovens e no desenvolvimento do estado – destacou Petecão.

Os recursos serão usados para ensino, pesquisa e extensão, além de melhorias estruturais e ampliação de cursos.

— Com esse reforço, a Ufac poderá expandir pesquisas, abrir novos cursos e melhorar a infraestrutura, garantindo ensino de qualidade – afirmou o senador.

A medida reafirma o compromisso de Petecão com a educação superior no Acre, assegurando à Ufac condições para seguir impulsionando o desenvolvimento do estado.

Petecão: crédito acessível e justo à população de baixa renda

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) assumiu a vice-presidência da Frente Parlamentar Mista pela Democratização do Crédito e Serviços Financeiros (FPDC), a convite do deputado federal capitão Alberto Neto (PL-AM).

A frente, com 196 deputados e três senadores, busca ampliar o acesso ao crédito para grupos vulneráveis, pequenos empreendedores e populações isoladas, tornando-o um instrumento de inclusão e desenvolvimento. Um dos desafios é reduzir os juros para quem vive em regiões remotas, como no Acre, onde o acesso ao sistema bancário é limitado.

Petecão destacou a importância da iniciativa para fortalecer a economia local.

— Precisamos garantir crédito acessível para quem quer trabalhar e crescer. Com juros mais baixos, pequenos empreendedores poderão investir, gerar empregos e melhorar a vida de suas famílias – afirmou.

Uma das soluções defendidas é a ampliação do crédito consignado, que oferece taxas menores e maior segurança no pagamento. No entanto, o senador ressalta a necessidade de regulamentação para evitar abusos.

A FPDC também atuará na criação de políticas públicas e no acompanhamento de propostas legislativas, sempre com foco na inclusão financeira e no desenvolvimento sustentável do Acre e do país.

— Crédito não pode ser privilégio de poucos. Nosso compromisso é garantir condições justas para mais brasileiros investirem no futuro – concluiu Petecão.