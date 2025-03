Bolsonaro, sua família e aliados sempre foram adeptos do método Brilhante Ustra, o criminoso e assassino militar que ele exaltou no dia em que votou pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff.

Agora, reclama de ‘perseguição’ do STF… Mesmo com amplo direito de defesa, vários advogados e liberdade para fazer comícios diariamente, como em Copacabana.

Fosse na ditadura do seu ídolo Ustra não haveria sessão pública no STF para apreciar(e acatar) a denúncia do PGR.

Todos sabem como a ditadura militar-civil-empresarial tratava os adversários políticos.

A família Paiva e tantas outras no Brasil que o digam.



J R Braña B.