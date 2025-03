Senador Petecão

— Tive, hoje, a oportunidade de me reunir com o ex-presidente José Sarney para tratar de um tema muito importante: a indicação do procurador Sammy Barbosa, do Ministério Público do Acre (MP-AC), para uma vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

— Ele faz parte da lista tríplice a ser encaminhada ao presidente Lula. Seguimos empenhados para que essa conquista se concretize. O Acre tem grandes profissionais no cenário jurídico nacional, e essa indicação reforça a importância de nosso estado no Judiciário brasileiro!

Grifo meu: assino embaixo pela indicação do procurador Sammy.



J R Braña B.