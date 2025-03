A Câmara de Tarauacá promoveu uma audiência pública, por iniciativa do vereador Chagas Batista (PCdoB), para debater alternativas para aprimorar o sistema de abastecimento de água da cidade.

O encontro reuniu todos os vereadores, técnicos do governo estadual e representantes da prefeitura local.

O vereador Chagas Batista criticou a atual gestão, alegando que, em sete anos, não houve investimento em produção, armazenamento e distribuição de água.

Segundo ele, o governo apenas administra um sistema ultrapassado, herdado de gestões anteriores, que não consegue atender à demanda da população.

— Não há dignidade sem água potável. O sistema de abastecimento de água em Tarauacá é um caos, uma vergonha. Vivemos na Amazônia, com a maior reserva de água doce do mundo, e a população não tem água porque o governo não investe para garantir um direito essencial e constitucional – declarou Batista.

E finalizou:

— Vamos conversar com o prefeito, deputados, senadores e com próprio governo do estado para viabilizar recursos para resolver essa situação.

