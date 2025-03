….ex-presidente réu por crimes contra a ordem democrática e isso não é pouco.

Bolsonaro e altas patentes das Forças Armadas.

É histórico!

Essa é a novidade no Brasil.

Agora é esperar o processo andar.

A decisão final pode sair este ano ou em 2026.

Pressa somente na ditadura, que sequestra, prende, mata logo o opositor e ‘resolve o problema.’

Neste caso todas as garantias constitucionais deverão ser asseguradas ao réu e seus 07 aliados também réus.

Esse fato precisa ser contado nas escolas às crianças, adolescentes e jovens, para que saibam que ninguém pode tentar subverter a Constituição em detrimento da Ordem Democrática sem ser punido por esse ato criminoso contra a Nação.

– J R Braña B.

——

Por unanimidade, turma do STF torna Bolsonaro e mais 7 réus por golpe

Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (26) tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu pelos crimes de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito.

É a primeira vez que um ex-presidente eleito é colocado no banco dos réus por crimes contra a ordem democrática estabelecida com a Constituição de 1988. Esses tipos de crime estão previstos nos artigos 359-L (golpe de Estado) e 359-M (abolição do Estado Democrático de Direito) do Código Penal brasileiro.

-Não há então dúvidas de que a procuradoria apontou elementos mais do que suficientes, razoáveis, de materialidade e autoria para o recebimento da denúncia contra Jair Messias Bolsonaro – disse o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, referindo-se à acusação apresentada no mês passado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet.

(…)

O relator votou para que Bolsonaro também responda, na condição de réu no Supremo, aos crimes de organização criminosa armada, dano qualificado pelo emprego de violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Se somadas, todas as penas superam os 30 anos de cadeia.

(…)

Em tempo: o voto do ministro Flávio Dino é impecável…