Depois deste post aqui em oestadoacre, no meio da tarde, mostrando que o Podemos anunciou o ex-prefeito Mazinho como futuro candidato do partido a deputado federal, foi a vez da deputada Meire Serafim, publicar em sua rede social.

— REAFIRMO MINHA CANDIDATURA A REELEIÇÃO PARA DEPUTADA FEDERAL PELO UNIÃO BRASIL.

— Tive uma reunião produtiva com o nosso presidente do partido União Brasil, Antônio Rueda, acompanhada do meu esposo Mazinho Serafim.

— Conversamos sobre minha reeleição, e confirmando minha candidatura em 2026 pelo partido União Brasil, consolidando nossa aliança.

Em tempo, mais cedo: Podemos: Mazinho será candidato a deputado federal

Em tempo 2: marido e mulher candidatos ao mesmo cargo eletivo por siglas distintas.

Em tempo 3: o União Brasil também tem seu Fundo Eleitoral.

Em tempo 2: Sena Madureira não é para amadores.

J R Braña B.