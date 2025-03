A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, recolheu mais de 170 toneladas de lixo e entulhos dos bairros afetados pela enchente do Rio Acre. Com 150 trabalhadores e mais de 50 máquinas atuando continuamente.

O secretário Tony Roque destacou que a ação é parte de uma rotina diária de sanitização que abrange nove bairros da cidade. Durante uma visita à operação, o prefeito Tião Bocalom ressaltou a importância da mobilização para garantir a dignidade e a segurança dos moradores.

Moradores também elogiaram a rapidez e a eficiência dos serviços. Raquel Félix, residente do bairro da Base, afirmou que, após enfrentar alagações anteriores, vê na ação da prefeitura um sinal de comprometimento com o bem-estar da população.

