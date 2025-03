O senador Sérgio Petecão participou, nesta quarta-feira (26), do lançamento da Agenda Legislativa do Agro 2025, promovida pela CNA no Senado. Acompanhado do presidente da Faeac, Assuero Veronez, e de lideranças do setor, destacou a importância da entidade na defesa da agropecuária e no fortalecimento da produção rural, especialmente no Acre.

A Agenda reúne conquistas do agro em 2024 e propostas em tramitação no Congresso. O presidente da CNA, João Martins, ressaltou os desafios do setor e a importância do apoio legislativo. Pela primeira vez, o lançamento ocorreu no Congresso, reconhecendo o protagonismo do agro no desenvolvimento do país.

— A CNA é uma instituição fundamental para garantir avanços e dar voz ao produtor. No Acre, onde a agropecuária tem um peso enorme em sua economia, o trabalho da entidade é essencial para impulsionar o setor e criar oportunidades para quem vive do campo – afirmou o senador.

(…)



Petecão destina R$ 478 mil para fortalecer a cafeicultura em Rodrigues Alves

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou, nesta terça-feira (25), o pagamento de R$ 478 mil para a compra de 100 mil mudas de café clonal e insumos em Rodrigues Alves. Os recursos, viabilizados via Ministério do Desenvolvimento Agrário, visam fortalecer a cafeicultura local, melhorar a produção e gerar novas oportunidades para os agricultores.

Petecão defendeu investimentos em pesquisa e assistência técnica para expandir a produção no estado, destacando o potencial do café acreano para mercados como Bolívia e Peru. Nos últimos anos, já destinou mais de R$ 5 milhões ao setor, beneficiando vários municípios do Acre.

— Estamos impulsionando a cafeicultura no Acre, garantindo melhores condições para os produtores familiares. Este apoio permite que pequenos agricultores tenham acesso a insumos essenciais, melhorando a qualidade do solo, aumentando a produtividade e garantindo renda para as famílias – destacou Petecão.