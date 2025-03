A criação da secretaria de Fazenda (e Planejamento) consta no Diário Oficial de quarta, 26.3.

É uma novidade na estrutura da prefeitura de Sena Madureira e é uma medida necessária, pois sua função, dita de um jeito simples – é cuidar do dinheiro do município.

A Sefaz municipal será uma espécie de banco e contador da prefeitura.

Suas maiores responsabilidades:

— Cobrar os impostos e taxas: É a secretaria que garante que a prefeitura receba o dinheiro dos impostos (como IPTU, ISS) e de outras taxas para poder funcionar. (IPTU em Sena representa quase zero na receita do município)

— Controlar os gastos: Ela acompanha de perto quanto a prefeitura gasta com salários, obras, serviços, etc., para garantir que o dinheiro seja usado da forma correta.

— Fazer o orçamento: A secretaria ajuda a planejar quanto dinheiro a prefeitura vai precisar e como ele será gasto em cada área (saúde, educação, etc.).

— Pagar as contas: É a secretaria que faz os pagamentos aos fornecedores, funcionários e outros compromissos financeiros da prefeitura.

— Manter as contas em dia: Ela registra todas as entradas e saídas de dinheiro, mostrando a situação financeira do município.

E o secretário de Fazenda municipal pode se tornar um personagem forte no governo da cidade.



Em tempo: e o novo secretário de Cultura é o vice-prefeito Elvis, conforme D.O de quarta-feira, 26.3

Em tempo 2: empresário diz que desistiu de Sena Madureira



J R Braña B. (abaixo, todos os Órgãos de Assessoramento de PMSM publicado no D.O de 26.3.2025)