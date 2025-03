EBC – A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira o sorteio do concurso 2.845 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 31.555.392,81. As dezenas sorteadas foram: 40, 31, 56, 52, 10 e 54. Nenhuma aposta acertou os seis números, deixando o prêmio principal acumulado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio, que ocorre já neste sábado.

Mas 31 apostas vão levar R$ 86.551,10 com a quina, enquanto outros 2.307 apostadores ficarão com R$ 1.661,45 por marcarem a quadra.

(…)