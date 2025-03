PMRB – As comemorações pelo Dia Mundial da Água, celebrado no último sábado (22), foram encerradas com uma passeata pelas principais ruas do centro de Rio Branco. O evento contou com a participação de diversas instituições e teve início na Praça da Revolução, reforçando a importância da preservação dos recursos hídricos.

A programação foi organizada pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). Durante o período diversas atividades foram promovidas , incluindo oficinas no Horto Florestal e exposições em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) e outras instituições.

As palestras realizadas nas escolas tiveram como objetivo, conscientizar crianças e adolescentes sobre a necessidade da preservação da água para as futuras gerações. A Prefeitura de Rio Branco teve um papel fundamental na organização da passeata e na promoção das atividades educativas.

— Nosso objetivo, enquanto governo, em parceria com a prefeitura, é conscientizar sobre o uso da água, especialmente neste momento em que todo o país e o mundo passam por eventos extremos. Cada vez mais, a água precisa ser usada de forma consciente – explicou a secretária Adjunta da Sema, Renata Souza.

