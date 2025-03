O que pode parecer um tema distante da rotina da maioria das pessoas, a partilha de bens de um falecido, toca diretamente a vida de muitos. O “II Congresso Jurídico do Juruá”, que acontece esta semana em Cruzeiro do Sul, trouxe uma palestra importante sobre como os processos de inventário podem ser mais rápidos e justos através das audiências de conciliação. Ministrada pelo desembargador Luís Camolez, a atividade buscou discutir alternativas para um processo que envolve milhares de famílias no Brasil.

oea com TJAC

oea com canal Alma Acreana