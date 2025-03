O registro é do celular do radialista meu amigo, o Gonça (Jaime Gonçalves).

Ouça o Gonça…



Em tempo:….Vai começar abril, e nada de organizarem a Semana Padre Paolino… Para este ano, não dá mais. Porque não pode ser um simples evento qualquer. Tem que ser O evento, com preparação de seis meses antes, envolvendo tanto a igreja quanto a cidade. Ambas sairiam ganhando.

Em tempo 2: o amigo Daniel Herculano achou essa capa do jornal Sena XXI colada numa escola rural…Há 100 anos o município teve jornal escrito, O Gazeta do Purus…foi o primeiro no Acre…só um século depois a cidade teve outro jornal… criamos o Sena XXI, que não deu sorte porque logo veio a internet e mudou tudo na comunicação.



J R Braña B.

