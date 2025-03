PMRB – Após a enchente, a movimentação do solo causou o deslocamento de uma das cabeceiras da ponte sobre o Igarapé Judia, na região do Segundo Distrito. Diante da situação, engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana se mobilizaram rapidamente e, na manhã deste domingo (30), realizaram uma análise técnica e iniciaram os reparos necessários.

O secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, que acompanhou de perto os trabalhos, destacou que, apesar do deslocamento no aterro da cabeceira, a estrutura da ponte não foi comprometida. No entanto, medidas de reforço serão adotadas.

“A ponte em si não apresenta problemas. O que ocorreu foi um deslocamento no aterro da cabeceira, que, por ser recente, ainda não estava totalmente consolidado. Esse tipo de movimentação é natural após uma grande alagação, pois o solo sofre com a variação da carga d’água. Como resultado, houve uma pequena fissura no asfalto e um deslocamento na calçada, mas sem impacto na trafegabilidade da via”, explicou o secretário.

O diretor-técnico de obras, José Maurício Escobar, reforçou que a movimentação do solo é um fenômeno comum em aterros novos, especialmente após enchentes.

“Essa é uma obra recente, que exigiu um volume significativo de aterro, de quase cinco metros. Com a enchente, o material sofreu pressão hidrostática e, ao baixar a água, surgiram pequenas erosões internas, resultando nesse recalque na cabeceira. No entanto, não há prejuízos para a circulação de veículos e pedestres. Nossa equipe já está trabalhando na recuperação das fissuras, recomposição da calçada e estabilização do aterro”, explicou Escobar.

Por determinação do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, as equipes de Infraestrutura e da Empresa Municipal de Urbanização foram acionadas imediatamente para iniciar os reparos e evitar qualquer impacto na estrutura da ponte, que beneficia diretamente mais de 20 bairros do Segundo Distrito. As obras começam nesta segunda-feira (31).

