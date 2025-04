Publicação da prefeitura de Sena no D.O do dia 31 de março

DECRETO Nº 84 de 31 de março de 2025

Art. 1º EXONERAR, o senhor Gabriel Cavalcante Nasserala, do Cargo em Comissão de Chefia, Assistência e Assessoramento Superior – CAS 5,

DECRETO Nº 85 de 31 de março de 2025

Art. 1º 1º EXONERAR, o senhor Richarlisson Gabriel da Silva Araújo, do Cargo em Comissão de Chefia, Assistência e Assessoramento Superior – CAS 5, com lotação na Secretária de Obras.

DECRETO Nº 86 de 31 de março de 2025

Art. 1º EXONERAR, a senhora Anna Kaylla Rodrigues Dos Santos, do Cargo em Comissão de Chefia, Assistência e Assessoramento Superior – CAS 5

DECRETO Nº 87 de 31 de março de 2025

Art. 1º EXONERAR, a senhora Maria das Dores da Silva Barroso Barbosa, do Cargo em Comissão de Chefia, Assistência e Assessoramento Superior – CAS 5.

(…)

Em tempo:

LEI Nº 884/2025 DE 31 DE MARÇO DE 2025

Art. 1º – Fica concedido o Título de Cidadão Senamadureirense ao senhor Fábio Gonçalves de Rueda.

Grifo meu: qual a justificativa para esse Título de Cidadão assim, às pressas, de afogadilho a esse senhor?

Em tempo 2: corte na merenda nas escolas de Sena?????

(…)

Em tempo 3: sessão ao vivo na câmara de Sena

J R Braña B.