Oglobo – Um dia após a ofensiva comercial lançada por Donald Trump, com tarifas em larga escala, as principais Bolsas do mundo operam em forte queda nesta quinta-feira, com os investidores cautelosos sobre as possíveis consequências na inflação e no crescimento das economias. O dólar cai mais de 1%.

(…)

Grifo meu: EUA nos últimos 10 anos têm superávit comercial com Brasil..90% do que eles exportam ao nosso país são taxados em menos de 5%, enquanto a média mundial é de 11%.

Grifo meu 2: a outra metade (48%) dos que os Estados Unidos exportam entra com isenção no Brasil….A exceção é o Etanol…Então não justifica taxar o Brasil, já somos deficitários em relação aos EUA(compramos mais deles do que vendemos).

Grifo meu 3: E ainda há político – vira-lata – batendo palmas a essas medidas do Donaldo…. Vocês sabem quem são. Um exemplo abaixo. São Paulo sendo prejudicado (no agro, em autopeças….) e o governador Machadada com o boné do Donaldo…

J R Braña B.