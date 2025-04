O prefeito de Sena, Gehlen Diniz, enviou em 17 de março, assinado eletronicamente – um ofício ao promotor de justiça local do MP, com as exposições de motivos para a não realização até agora do pagamento do salário de dezembro dos servidores.

Como até as formigas sabem em Sena, o salário do último mês de 2024 não foi pago pela gestão passada aos servidores e a responsabilidade desde 1 de janeiro é da atual gestão.

No documento, Gehlen diz que o ex-prefeito Mazinho deixou em caixa apenas R$ 483 mil, insuficientes para cobrir o total da folha dos servidores, que é, segundo o ofício enviado ao MP, de R$ 1,58 milhão.

Esclarece o prefeito também que a sua gestão foi surpreendida com ‘uma dívida referente ao INSS do mês de novembro de 2024 dos servidores municipais, DARF esse no valor de R$ 836.150,52 que deveria ter sido quitado com data limite de 20/12/2024, juntamente com INSS de dezembro R$ 767.491,61 e INSS 13º R$ 826.328,88 totalizando o valor de R$ 2.429.971,01 em dívidas com pessoal.’

No documento, Gehlen promete resolver o problema do salário não pago dos servidores com ‘um calendário de pagamento parcelado referente a dezembro’.

Na primeira semana de janeiro dissemos aqui em oestadoacre que a alternativa que o prefeito Gehlen iria propor seria o parcelamento…não deu outra.

Pelo menos é uma luz no fim do túnel que começa aparecer…

Quer ler o ofício do prefeito ao MP? Aqui em PDF



J R Braña B.

