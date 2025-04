Em visita a Capixaba, Nicolau Jr reitera apoio ao município durante reunião com o prefeito Manoel Maia

Aleac – Maior produtor de milho e soja do Acre, a cidade de Capixaba foi a primeira visitada na rota da 317 onde a caravana do presidente da ALEAC, Nicolau Jr fez parada nesta quinta feira, 3 de abril.

Nicolau foi recebido pelo prefeito Manoel Maia (União), numa visita institucional para estreitar as relações entre prefeitura e o parlamento estadual.

Manoel Maia abriu o encontro elogiando a iniciativa de Nicolau de percorrer o estado visitando todos os gestores das vinte e duas cidades acreanas além das Câmaras Municipais. O prefeito agradeceu a visita e lembrou a vocação do município na agricultura. Manoel Maia aproveitou para solicitar apoio para a recuperação de ramais.

“Temos aqui um maquinário cedido pelo Deracre, mas precisamos de recursos para colocar essas máquinas nos ramais. Nosso município tem um grande potencial produtivo. Temos que aproveitar o verão para garantir a quem mora na zona rural, tráfego para escoar a produção”, disse o prefeito.

Nicolau se comprometeu em levar a demanda ao governo e incluir Capixaba na lista de cidades que serão contempladas com uma emenda parlamentar que já está na conta do governo.

“Vim colocar nosso mandato a disposição e ouvir as demandas. O prefeito colocou aqui uma situação que vou tratar pessoalmente. Agradeço a acolhida e reitero minha admiração pela capacidade de produção dessa cidade. Vamos continuar estreitando as relações com todas as prefeituras “, garantiu Nicolau.

◦Reunião na Câmara

Nicolau Jr também se reuniu com os vereadores, num encontro coordenado pelo presidente Diego Paulista( PP). O presidente do legislativo apresentou aos parlamentares o Centro de Apoio ao Legislativo, o CEALC, um gabinete instalado dentro da ALEAC, para atender com toda estrutura, os vereadores das 21 Câmaras do interior. Nessa reunião esteve também o líder do governo o, deputado Manoel Moraes.

Reuniões em Xapuri

Ainda pela manhã Nicolau se reuniu com o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, que apresentou parte do secretariado. Em seguida, o presidente da ALEAC foi recebido pelos vereadores na Câmara Municipal. O deputado Manoel Moraes também participou das agendas.

A tarde, Nicolau cumpre agenda em Epitaciolândia. Na sexta, visita Assis Brasil pela manhã e a tarde se reúne com o prefeito e vereadores de Brasileia, onde também participa da cerimônia de entrega de certificados para 100 alunos de cinco escolas do Alto Acre, que concluíram o curso intensivo de redação para o ENEM, ofertado pela Escola do Legislativo.

“É a primeira vez em cinco anos que recebo a visita de um presidente da Aleac”, diz prefeito ao recepcionar Nicolau Reeleito em 2024 para o segundo mandado à frente da prefeitura de Epitaciolândia, o prefeito Sérgio Lopes, comemorou a visita que recebeu do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Jr, na tarde desta quinta-feira,3. Sérgio revelou que em quase cinco anos de mandato, esta foi a primeira vez que um presidente do legislativo estadual saiu da capital para uma conversa formal no interior. O chefe do executivo parabenizou Nicolau pela iniciativa e disse que o gesto inaugura um novo momento nas relações políticas entre os municípios e o legislativo. “Está é a primeira vez que um presidente da Aleac vem aqui no meu gabinete. Estou muito feliz e agradecido por receber você aqui Nicolau. É um grande gesto da sua parte que demonstra uma grande maturidade política, colocando a necessidade de ouvir os prefeitos acima de qualquer relação política. Só tenho a agradecer e dizer que sua vinda aqui é muito importante para nosso município “, disse o prefeito. Nicolau estava acompanhado pelo também deputado Tadeu Hassem, representante do Alto Acre na Assembléia, que ratificou a disposição do parlamento em ampliar as relações institucionais entre os parlamentares e os prefeitos. Nicolau Jr pontuou que a visita tem por objetivo principal, colocar o mandato a disposição, ouvir as demandas da gestão municipal e encaminhar para os setores competentes do governo. “Estamos fazendo a nossa obrigação, que é percorrer o estado para conhecer de perto os problemas que cada gestor enfrenta. O prefeito Sérgio não foi reeleito por acaso, e com certeza por meio do nosso mandato poderemos contribuir de alguma forma para ajudar essa gestão. Quero agradecer pela acolhida e reiterar que estamos a disposição na ALEAC”, disse Nicolau Jr. (Aleac)